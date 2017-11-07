اجتماع بوزارة الحكم المحلي بطرابلس لمتابعة الاجراءات المتعلقة بأستكمال أعمال الصيانة والبنية التحتية بطريق عراده .



طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال) - عقد أمس الاثنين بمقر وزارة الحكم المحلي

بحكومة الوفاق الوطنى بطرابلس الاجتماع الثاني المخصص لمناقشة ومتابعة

الاجراءات المتخذة بشأن استكمال أعمال الصيانة والبنية التحتية ومد

انابيب مياه الصرف الصحي ومياه الامطار بطريق عراده المزدوج و مايعرف بـ

1200 .

وضم الاجتماع مدراء ادارات المحافظات والبلديات ، والمرافق المحلية ،

والمشروعات بوزارة الحكم المحلي ، وعميد بلدية سوق الجمعه وعدد من اهالي

ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة بالمجلس البلدي سوق الجمعه بمدينة

طرابلس .

وفي مستهل الاجتماع رحب " صلاح فطح" مديرة ادارة المحافظات والبلديات

بوزارة الحكم المحلي بالحضور مؤكدا حرص وزراة الحكم المحلي بحكومة الوفاق

الوطنى على تدليل كل الصعاب وحل المشاكل في البلديات كافة من اجل تقديم

الخدمات العامة للمواطنين في يسر وسهولة ، موضحا أن هناك بعض الاجراءات

والاتصالات التي اجريت مع جهات الاختصاص بشأن حلحلة موضوع استكمال أعمال

الصيانة والبنية التحتية ومد انابيب مياه الصرف الصحي ومياه الامطار

بطريق عراده المزدوج .

وقدم وفد أهالي ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة خلال الاجتماع مذكرة

تفصيلية لكافة الاجراءات والاجتماعات التي عقدت مع المجلس البلدي سوق

الجمعه والجهات ذات العلاقة بشأن مناقشة معاناة الاهالي من سكان المحلتين

جراء توقف أعمال الصيانة والبنية التحتية ومد انابيب مياه الصرف الصحي

ومياه الامطار بطريق عراده .

من جهته أكد عميد بلدية سوق الجمعه "هشام بن يوسف" على أهمية

استكمال تنفيذ طريق عراده لما له من أهمية في رفع المعاناة عن الاهالي

مقدما في هذا الخصوص شرح تفصيلي لما قام به المجلس البلدي سوق الجمعه من

اجراءات واتصالات مع كافة الجهات ومن بينها الاجتماع مع رئيس المجلس

الرئاسي" فائز السراج "والذي أكد بدوره حرصه على ايجاد حل لهذ الموضوع في

اسرع وقت .

وأشارعميد البلدية في هذا الخصوص إلى أن هناك وعود سيعلن عنها قريبا

تتعلق بحل مختنق طريق عراده بشكل جذري وذلك من خلال التنسيق بين المجلس

البلدي سوق الجمعه والجهات ذات الاختصاص والأهالي .

وفي ختام الاجتماع عبر وفد أهالي ونشطاء محلتي الفتح وشرفة الملاحة

عن الشكر والتقدير لوزارة الحكم المحلي وكافة مسؤوليها على حرصهم الشديد

على ايجاد حلول لكل المشاكل التي تعترض البلديات في اداء عمليها وتقديم

الدعم لها .

(وال)