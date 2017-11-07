محافظ مصرف ليبيا المركزي يجدد دعمه
لإنجاح آمال وتطلعات مُزارعي الجنوب الليبي .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 12:19:00
طرابلس 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - جدد محافظ مصرف ليبيا المركزي
الدكتور" الصديق عمر الكبير" دعم المصرف لإنجاح آمال وتطلعات مُزارعي
الجنوب ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم الزراعية ، والرفع من القدرات
الإنتاجية للجمعية والمشروعات القائمة برعايتها ، والعمل على تفعيل دور
القطاع الخاص وخلق تنمية مكـانية بالجنوب الذي يُعتبر أحد موارد ليبيـا
من مادتي القمح والشعير .
وأعرب رئيس وأعضــاء جمعية مزارعي حبوب فزان الذين يمثلون عدداً من
بلديات الجنوب الليبي خلال استقبالهم من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي "
بحضور السيد " الهـادي الصغير " عضو مجلس النواب عن شكرهم العميق وعظيم
امتنانهم للاهتمام الكبير الذي بذله مصرف ليبيا المركزي لدعم زراعة
الحبوب والنهوض بها في منطقة الجنوب الليبي .
( وال )