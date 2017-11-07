بدء امتحانات الدرجة الدقيقة لدكتوراه الزمالة العربية .





طرابلس 07 نوفمبر 2017( وال )- أقيم بمجلس التخصصات الطبية بطرابلس يوم

أمس الإثنين امتحانات الدرجة الدقيقة لدكتوراه الزمالة العربية في تخصصات

أمراض النساء والولادة .

وقد تقدم لنيل هذه الدرجة العلمية الرفيعة عدد " 40 " من الاطباء

الممتحنين في الجزء الاول ، و" 90 " طبيبا في الجزء الثاني .

واشرف على الامتحان مجلس التخصصات الطبية بمكتب الزمالة العربية بمراقبة

الاستاذ الدكتور "عبد الرحمن جمعة " المشرف العام على هذا الامتحان .



( وال )