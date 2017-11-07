بدء امتحانات الدرجة الدقيقة لدكتوراه الزمالة العربية .الثلاثاء ، 07-11-2017 - 12:24:00



طرابلس 07 نوفمبر 2017( وال )- أقيم بمجلس التخصصات الطبية بطرابلس يوم
أمس الإثنين امتحانات الدرجة الدقيقة لدكتوراه الزمالة العربية في تخصصات
أمراض النساء والولادة .
وقد تقدم لنيل هذه الدرجة العلمية الرفيعة عدد " 40 " من الاطباء
الممتحنين في الجزء الاول ، و" 90 " طبيبا في الجزء الثاني .
واشرف على الامتحان مجلس التخصصات الطبية بمكتب الزمالة العربية بمراقبة
الاستاذ الدكتور "عبد الرحمن جمعة " المشرف العام على هذا الامتحان .

( وال )

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