إدارة مطار بنينا الدولي تُحذر من إيقافه بسبب "التداخل في الاختصاصات .





بنغازى 7 نوفمبر 2017 ( وال ) .. حذرت إدارة مطار بنينا الدولي من

إيقافه بسبب "التداخل في الاختصاصات .

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية في مطار بنينا الدولي أسامة

بن منصور، اليوم الثلاثاء، إن المطار مهدد بالإقفال في حالة عدم الالتزام

والتقيد بالتعليمات المتكررة الصادرة عن إدارة المطار، واستمرار التداخل

الواضح في الاختصاصات.

وأضاف بن منصور، وفق صفحة إدارة مطار بنينا الدولي على "فيسبوك"، أن

العمل اليومي بالمطار يشهد العديد من المشاكل التي تحدث بين الأجهزة

الأمنية داخل المطار، بالاضافة إلى عدم انضباط والتزام الشركات العاملة

في المطار بالضوابط المهنية.

وأوضح بأن هناك تجاهل لتعليمات إدارة المطار ، واستمرار الأعمال

الفوضوية بالمطار.

...( وال .. بنغازي ) ..