الشركة العامة للكهرباء : هناك 350 ميغاوات فائض إنتاج من الطاقةاليوم الثلاثاء .



طرابلس 7 نوفمبر 2017 ..( وال ).. أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم

الثلاثاء ، أن هناك فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى 350 ميغاوات

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وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية

، أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة للكهرباء المتوقعة لهذا

اليوم الثلاثاء ، تبلغ 4350 ميغاوات، وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة

العامة سيصل إلى 4000 ، وعليه سيكون هناك فائض يصل إلى 350 ميغاوات.

وأضافت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أنه لن يكون هناك

أي طرح للأحمال اليوم الثلاثاء ، مشيرة إلى أن الاستهلاك الحالي خالي من

استخدام أجهزة التكييف والتدفئة وهو الاستهلاك المثالي والمعدل الطبيعي

للاستهلاك .

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