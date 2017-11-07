الشركة العامة للكهرباء : هناك 350 ميغاوات فائض إنتاج من الطاقةاليوم الثلاثاء .الثلاثاء ، 07-11-2017 - 11:54:00

الشركة العامة للكهرباء : هناك 350 ميغاوات فائض إنتاج من الطاقةاليوم الثلاثاء .
طرابلس 7 نوفمبر 2017 ..( وال ).. أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم
الثلاثاء ، أن هناك فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى 350 ميغاوات
.
وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية عبر صفحتها الرسمية
، أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة للكهرباء المتوقعة لهذا
اليوم الثلاثاء ، تبلغ 4350 ميغاوات، وأن الاستهلاك المتوقع للشبكة
العامة سيصل إلى 4000 ، وعليه سيكون هناك فائض يصل إلى 350 ميغاوات.
وأضافت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية أنه لن يكون هناك
أي طرح للأحمال اليوم الثلاثاء ، مشيرة إلى أن الاستهلاك الحالي خالي من
استخدام أجهزة التكييف والتدفئة وهو الاستهلاك المثالي والمعدل الطبيعي
للاستهلاك .
..( وال )...

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