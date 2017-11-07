الهلال الأحمر الليبى يتحصل على عضوية الادارة بالاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .





بنغازى 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - تحصل الهلال الأحمر الليبي على

عضوية مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب

الأحمر ومقرها الأساسي في جينيف وذلك خلال الانتخابات التي جرت فى

انتاليا وبأعلى نسبة تصويت .

وجاء هذا الاختيار تتويجا للمجهودات الإنسانية والرائعة والتي بذلت

خلال الفترة السابقة من خلال متطوعي وموظفي الجمعية في كامل الأراضي

الليبية .

...(وال بنغازى)...