الهلال الأحمر الليبى يتحصل على عضوية الادارة بالاتحاد الدولى
لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 11:20:00
بنغازى 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - تحصل الهلال الأحمر الليبي على
عضوية مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب
الأحمر ومقرها الأساسي في جينيف وذلك خلال الانتخابات التي جرت فى
انتاليا وبأعلى نسبة تصويت .
وجاء هذا الاختيار تتويجا للمجهودات الإنسانية والرائعة والتي بذلت
خلال الفترة السابقة من خلال متطوعي وموظفي الجمعية في كامل الأراضي
الليبية .
...(وال بنغازى)...