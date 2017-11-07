الهلال الأحمر الليبى يتحصل على عضوية الادارة بالاتحاد الدولى لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر .الثلاثاء ، 07-11-2017 - 11:20:00



بنغازى 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - تحصل الهلال الأحمر الليبي على
عضوية مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب
الأحمر ومقرها الأساسي في جينيف وذلك خلال الانتخابات التي جرت فى
انتاليا وبأعلى نسبة تصويت .
وجاء هذا الاختيار تتويجا للمجهودات الإنسانية والرائعة والتي بذلت
خلال الفترة السابقة من خلال متطوعي وموظفي الجمعية في كامل الأراضي
الليبية .
...(وال بنغازى)...

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