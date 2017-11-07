نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل
ليبيا .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:53:00
طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)-- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس إجدير إلى سرت :
- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم .
- الريح شرش إلى غربي يتحول يوم الغد باش على ساحل زوارة
وطرابلس ويكون بحري على ساحل سرت سرعته مابين (05-15) عقدة بحرية .
-إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر .
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .
- درجة حرارة سطح البحر (23) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة .
* الساحل من الخليج إلى طبرق :
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة
على ساحل الجبل الاخضر.
- الريح قبلي إلى شلوق يتحول إلى شرش على الساحل الممتد من الخليج
إلى درنة ،سرعته مابين (05-20) عقدة .
- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر .
- البحر هادئ إلى خفيف الموج .
- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .
- الرؤيـة جيدة .
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