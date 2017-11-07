نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)-- نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



* الساحل من رأس إجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذا اليوم .

- الريح شرش إلى غربي يتحول يوم الغد باش على ساحل زوارة

وطرابلس ويكون بحري على ساحل سرت سرعته مابين (05-15) عقدة بحرية .

-إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر .

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب .

- درجة حرارة سطح البحر (23) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة .



* الساحل من الخليج إلى طبرق :

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

على ساحل الجبل الاخضر.

- الريح قبلي إلى شلوق يتحول إلى شرش على الساحل الممتد من الخليج

إلى درنة ،سرعته مابين (05-20) عقدة .

- إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر .

- البحر هادئ إلى خفيف الموج .

- درجة حرارة سطح البحر (22) درجة مئوية .

- الرؤيـة جيدة .

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