رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من مدينة يفرن.





طرابلس 7 نوفمبر 2017 ( وال ) ... استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني " فائز السراج " بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس أمس الاثنين

وفدا من مدينة يفرن ضم رئيس المجلس البلدي وعددا من أعضاء المجلس

والمختصين في القطاعات الخدمية المختلفة بالمدينة .. وذلك في إطار

اللقاءات المباشرة التي يعقدها للاطلاع على أهم المشاكل والمختنقات التي

تواجهها مناطق ليبيا المختلفة.

ورحب السيد الرئيس بأعضاء الوفد مبديا تطلعه بأن يكون اللقاء

القادم معهم في يفرن.

وتحدث السيد الرئيس عن الظروف التي تمر بها البلاد والتي تحد من

طموحه وطموح الليبيين جميعا بأن يتحقق لبلادهم نهضة شاملة ويتوفر

للمواطنين ما يستحقونه من خدمات على أرقى مستوى.

وقال السيد الرئيس : ان صعوبة الظرف لن تمنعنا من سد الاحتياجات

الضرورية وإيجاد حلول للمختنقات التي تواجه المرافق العامة، وفقا لما

نحدده معا من أولويات بحيث ننفذ ما هو عاجل ونضع المطالب التي يمكن

تأجيلها ضمن خطة التنفيذ القادمة.

وتحدث أعضاء الوفد معلنين دعمهم الكامل لجهود مجلس الرئاسة من أجل

تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد وأهتمامه بتقديم الخدمات الأساسية

لمختلف مناطق ليبيا دون استثناء.

واستمع السيد الرئيس لما عرضه السادة أعضاء الوفد وتركز على

الاحتياجات والنواقص في قطاع الصحة وتحديدا مستشفى يفرن بأقسامه

المختلفة، وقطاع التعليم والمياه وخدمات النظافة.

وأضاف السيد الرئيس : إنه سيتم تحديد مخصصات مالية ومخصصات للمرافق على

أن يتم التنسيق في ذلك مع المؤسسات الحكومية المعنية في الدولة .

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