علماء يكشفون العلاقة بين الارق والفشل الكلوي .





عمان 7 نوفمبر 2017 ( وال ) - كشف العلماء عن العلاقة بين الأرق والفشل

الكلوي والوفيات المبكرة خلال الاجتماع الدوري للجمعية الأميركية لأمراض

الكلى في نيو أورليانز.

وقال العلماء إن الإحصائيات سلطت الضوء على العلاقة بين الأرق المتكرر

ومشاكل النوم وزيادة حالات الموت المبكر والقصور الكلوي.

ويقول سابا كوفيسدي من جامعة تينيسي في مدينة ممفيس الأميركية إن

الأرق المزمن غالبا ما يؤثر على المرضى الذين لا زالت كلاهم تعمل بشكل

طبيعي، ومعالجة الأرق يمكن أن تساعدنا في المحافظة على أعضاء الجسم

الحساسة كالكلى.

وتظهر الإحصاءات أن حوالي 10 في المائة من سكان العالم يعانون من

الأرق المزمن واضطرابات النوم الأخرى التي تؤدي إلى تطور التعب المزمن

والاكتئاب وغيرها من المشاكل الصحية البدنية والنفسية.

ووفقا لتقديرات الخبراء الحالية، فإن فقدان التركيز المرتبط بالأرق،

يؤدي إلى أكثر من 40 ألف حادث سير، وعدة آلاف من الوفيات نتيجة الأخطاء

الطبية.

كما يؤكد الباحثون أن الأرق المزمن يسرع بتدهور حالة مرضى الكلى ويؤدي

إلى وفيات مبكرة، من خلال إحصائيات لحياة وموت حوالي مليون من المحاربين

القدامى الأميركيين في المشافي العسكرية الأميركية، مات منهم 40 ألفا،

كانوا يعانون من الأرق الشديد