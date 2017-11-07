اجتماع اللجنة الدائمة لتحديد إحتياجات كبار مستهلكي الغاز الطبيعي والوقود السائل البديل.





بنغازي 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - عقدت لجنة كبار مزودي ومستهلكي الغاز

الطبيعي والوقود السائل البديل , اجتماعها الحادي عشر أمس الاثنين بمدينة

بنغازي وبإستضافة شركة البريقة لتسويق النفط .

وضم الاجتماع ونيس السعيطي مدير عام المناطق الوسطى والشرقية بالشركة

ورئيس وأعضاء اللجنة كبار المزودين والمستهلكين من شركات سرت لانتاج

وتصنيع النفط والغاز والبريقة لتسويق النفط والكهرباء والحديد والصلب

والشركة العامة لتحلية المياه ومصانع الأسمنت .

وتم في الاجتماع مناقشة آلية توفير احتياجات كبار المستهلكين من الغاز

الطبيعي والوقود المسال خلال شهري نوفمبر وديسمبر لسنة 2017 وفق المخصصات

المالية المعتمدة من وزارة المالية لهذه السنة والصعوبات التي تواجهها

المؤسسة الوطنية للنفط في توفير هذه المحروقات رغم شح الميزانيات .

وتطرق الاجتماع الى الكيفية التي سيتم بها توفير منتج الزيت الثقيل

اللازمة لتشغيل محطة درنة لتحلية المياه ومحطة طبرق البخارية , ومناقشة

الاستعدادات الجارية لفترة الذروة الشتوية واتخاذ بعض الاجراءات السريعة

من شركة سرت لانتاج وتصنيع النفط والغاز بتجهيز وتوفير المعدات لصيانة

محطة تخفيض الضغط بمنطقة بنينا قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري حتى يتم

تشغيل محطتي شمال بنغازي والزويتينة في ظروف مثلى خلال فترة الذروة

الشتوية المقبلة .

وفي ختام الاجتماع تم تحديد الاحتياجات من الغاز الطبيعي والوقود

السائل البديل للفترة المقبلة وفق ما تم سرده في الاجتماع .