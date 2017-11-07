اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط مع الشركة الوطنية للانشاءات النفطية المساهمة.





طرابلس 7 نوفمبر 2017( وال )-عقد المهندس" مصطفي صنع الله" رئيس مجلس

ادارة المؤسسة الوطنية للنفط امس الاثنين اجتماعا مع رئيس مجلس إدارة

الشركة الوطنية للانشاءات النفطية المساهمة "نجيب فرج الاثرم" بحضور كل

من" ابوالقاسم شنقير "عضو مجلس الادارة و" خلف الله ابراهيم" مدير عام

الادارة العامة للشؤون القانونية بالمؤسسة.

وتم خلال الاجتماع استعراض خلاصة نشاطات ومستجدات الإجراءات التى تم

اتخاذها من قبل مجلس إدارة الشركة وذلك بعد اعتماد شعارها من قبل مجلس

الادارة بالمؤسسة لتسجيل الشركة رسمياً بالسجل التجاري والتجهيز لاختيار

المقر الرئيسي بمدينة بنغازي للشركة للبدء في أعمالها وكذلك عملية إعداد

وبناء القدرة المؤسسية للشركة المتمثله في الخريطة التنظيمية الأولية

المقترحة.

ومن جهته طالب" صنع الله " بضرورة العمل على إعداد الميزانية التقديرية

للشركة لاعتمادها والاستعداد لاجتماع الجمعية العمومية ،مقدرا للجهود

المبذولة من قبل المسؤولين بالشركة، مؤكدا أن المؤسسة ستستمر في دعمها

الدائم لهذة الشركة الواعدة لتقوم بدورها الفعال المناط بها في إعادة

تأهيل قطاع النفط ليقوم بدورة على اكمل وجه لدعم الاقتصاد وتوفير فرص

عمل ونقل التقنية وتدريب وتأهيل العنصر الوطني.

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