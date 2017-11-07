بدء قمة المناخ 23 في المانيا .





عمان 7 نوفمبر 2017 ( وال ) - افتتحت في مدينة بون الألمانية امس

الاثنين قمة المناخ الـ23 ، بدعوات إلى التحرك بصورة عاجلة ضد الاحتباس

الحراري، في أول لقاء من نوعه منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من اتفاقية

باريس حول المناخ.

وقال رئيس وزراء فيجي ورئيس القمة المعروفة بـ"كوب 23" فرانك

باينيماراما خلال حفل افتتاح القمة التي تنظمها الأمم المتحدة "طلبنا

الجماعي إلى العالم هو أن يحافظ على الوجهة التي حددت في باريس" عند

التوصل إلى الاتفاق حول المناخ في نهاية 2015.

وتشارك الولايات المتحدة في القمة رغم إعلان الرئيس دونالد ترمب

انسحاب بلاده من الاتفاق في قرار لا يدخل حيز التنفيذ سوى عام 2020.

وأكد تقرير علمي أمريكي صادق عليه البيت الأبيض الجمعة أن المرحلة

الحالية هي الأكثر حرا في تاريخ الحضارة المعاصرة، محذرا بأن الوضع

سيتفاقم في غياب تخفيض كبير للغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ومن المتوقع أن يكون 2017 العام الأكثر حرارة بين الأعوام التي لم

تشهد ظاهرة "إل نينيو" التي تحدث كل ثلاث إلى سبع سنوات وتتسبب بارتفاع

الحرارة، بحسب ما أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الاثنين في بون.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس إن "السنوات الثلاث الأخيرة

هي الأعوام الأكثر حرا على الإطلاق وهي تندرج في إطار ميل الكوكب إلى

الاحترار على المدى البعيد".

وقبل أيام من انعقاد قمة المناخ، حذرت حصيلة صادرة عن الأمم المتحدة

من الفارق "الكارثي" بين الأفعال والحاجات، في ختام سنة شهدت كوارث

طبيعية كبرى رجح الخبراء أن تتواصل في ظل اختلال المناخ، وبينها الإعصار

إيرما والإعصار هارفي .