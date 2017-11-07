مجلس الامن يدين اعمال العنف ضد الروهينجا في مينامار.





نيويورك 7 نوفمبر 2017 (وال) - دان مجلس الامن الدولي أعمال العنف واسعة

النطاق التي تشهدها ولاية راخين في مينامار ، وأدت إلى نزوح أكثر من 600

ألف شخص بشكل جماعي معظمهم من الروهينجا.

كما ادان المجلس الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن ضد أبناء طائفة

الروهينجا ، معربا عن قلقه البالغ بشأن التقارير التي تفيد بوقوع

انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان بولاية راخين.

وحمل البيان حكومة ميانمار المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها ،

ودعاها إلى ضمان عدم استخدام القوة العسكرية بولاية راخين واستعادة

الإدارة المدنية وتطبيق سيادة القانون.

وأعاد مجلس الأمن التأكيد على التزامه بسيادة ميانمار واستقلالها

السياسي ووحدة أراضيها، مؤكدا أهمية الإصلاحات التي ترمي إلى التشجيع على

إخضاع المؤسسات الحكومية للمساءلة.



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