الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال
الثلاثة الأيام القادمة .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:28:00
طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً
للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام : انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا
، ويشمل خليج سرت ومناطق الشمال الشرقي يوم الغد ، بينما يبقى الطقس
مستقر على مناطق الجنوب .
* رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :
السماء صافية إلى قليلة السحب ،واحتمال ظهور شبورة مائية اخر
الليل وصباح الباكر على الساحل الممتد مصراته إلى سرت ، والرياح جنوبية
غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى
تتـراوح مـابين (17-24) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ على المناطق
الجبلية وتصل اليوم على منطقة ابونجيم وسرت إلى (20) درجة .
* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجبل
الاخضر ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم على
بنغازي مثيرة للاثربه والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين
(25-30) درجة مئوية ، تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية
غربية معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .
* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :
السماء قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة مئوية .
* الكفرة - تازربو - السرير :
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح متغيرة
الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات
الحــرارة القصوى تتراوح مابين (24-28) درجة مئوية . ...( وال )...