الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .







طرابلس 07 نوفمبر 2017 (وال)- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام : انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال غرب ليبيا

، ويشمل خليج سرت ومناطق الشمال الشرقي يوم الغد ، بينما يبقى الطقس

مستقر على مناطق الجنوب .



* رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة :

السماء صافية إلى قليلة السحب ،واحتمال ظهور شبورة مائية اخر

الليل وصباح الباكر على الساحل الممتد مصراته إلى سرت ، والرياح جنوبية

غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى

تتـراوح مـابين (17-24) درجة مئوية وتسجل انخفاض ملحوظ على المناطق

الجبلية وتصل اليوم على منطقة ابونجيم وسرت إلى (20) درجة .



* بن جواد - سهل بنغازى حتى أمساعد - جالو - مراده :

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الجبل

الاخضر ، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا هذا اليوم على

بنغازي مثيرة للاثربه والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين

(25-30) درجة مئوية ، تتحول الرياح يوم الغد إلى جنوبية غربية فشمالية

غربية معتدلة السرعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة .



* الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة :

السماء قليلة السحب ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ،

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (24-29) درجة مئوية .

* الكفرة - تازربو - السرير :

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، والرياح متغيرة

الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ، ودرجات

الحــرارة القصوى تتراوح مابين (24-28) درجة مئوية . ...( وال )...