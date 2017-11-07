مَركز وهبي البوري الثقافى يَحتضن مُحاضرة حول “مَتاحفنا قصة حَضارة” .





بنغازي 7 نوفمبر 2017 ..(وال )... ينظم قسم البرامج والأنشطة

الثقافية بمركز وهبي البوري الثقافي في مدينة بنغازي يوم الغد الأربعاء

محاضرة بعنوان “متاحفنا قصة حضارة”.

وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ " عبد الحفيظ المسلاتي " على تمام الساعة

الخامسة مساءً ضمن البرامج والأنشطة الثقافية للموسم الثاني بالمركز .

كما تتواصل ببلدية بنغازي ، فعّاليات الأسبوع الثقافي الذي ينظمه

ويشرف عليه قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي

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.. ( وال .. فرع بنغازي) .