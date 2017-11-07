مَركز وهبي البوري الثقافى يَحتضن مُحاضرة حول “مَتاحفنا قصة حَضارة” .الثلاثاء ، 07-11-2017 - 10:29:00



بنغازي 7 نوفمبر 2017 ..(وال )... ينظم قسم البرامج والأنشطة
الثقافية بمركز وهبي البوري الثقافي في مدينة بنغازي يوم الغد الأربعاء
محاضرة بعنوان “متاحفنا قصة حضارة”.
وسيقدم هذه المحاضرة الأستاذ " عبد الحفيظ المسلاتي " على تمام الساعة
الخامسة مساءً ضمن البرامج والأنشطة الثقافية للموسم الثاني بالمركز .
كما تتواصل ببلدية بنغازي ، فعّاليات الأسبوع الثقافي الذي ينظمه
ويشرف عليه قسم البرامج والأنشطة الثقافية بمكتب الإعلام والثقافة بنغازي
.
.. ( وال .. فرع بنغازي) .

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