مخرج ليبى يتحصل على جائزة أَفضل إِخراج مَسرحي في المَهرجان المَغاربي لمَسرح الهواة في تونس .





تونس 07 نوفمبر 2017 ( وال )- تحصل مخرج مسرحية الرحلة الفنان " وسيم

بورويص " المشارك في المهرجان المغاربي لمسرح الهواة في نابل الذي أقيم

في تونس، على جائزة أفضل إخراج مسرحي في المهرجان .

وكانت فرقة دزني للمسرح قد شاركت بمسرحية " الرحلة " من تمثيل توفيق

الفيتوري،أحمد المطردي، وتنفيذ موسيقي أنس العريبي، إدارة عبدالقادر

السعيطي، إشراف عام هيثم درباش.

يشار إلى أن المهرجان المغاربي لمسرح الهواة في نابل في دورته السادسة

" دورة المرحوم سليم محفوظ " كانت قد أقيمت على المركب الثقافي نيابوليس

في نابل التونسية في الفترة من 02 إلى 05 نوفمبر 2017م وقدمت فيه عروض

مسرحية من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.

...(وال بنغازى)...