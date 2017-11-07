مخرج ليبى يتحصل على جائزة أَفضل إِخراج مَسرحي في المَهرجان
المَغاربي لمَسرح الهواة في تونس .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:06:00
تونس 07 نوفمبر 2017 ( وال )- تحصل مخرج مسرحية الرحلة الفنان " وسيم
بورويص " المشارك في المهرجان المغاربي لمسرح الهواة في نابل الذي أقيم
في تونس، على جائزة أفضل إخراج مسرحي في المهرجان .
وكانت فرقة دزني للمسرح قد شاركت بمسرحية " الرحلة " من تمثيل توفيق
الفيتوري،أحمد المطردي، وتنفيذ موسيقي أنس العريبي، إدارة عبدالقادر
السعيطي، إشراف عام هيثم درباش.
يشار إلى أن المهرجان المغاربي لمسرح الهواة في نابل في دورته السادسة
" دورة المرحوم سليم محفوظ " كانت قد أقيمت على المركب الثقافي نيابوليس
في نابل التونسية في الفترة من 02 إلى 05 نوفمبر 2017م وقدمت فيه عروض
مسرحية من ليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب.
...(وال بنغازى)...