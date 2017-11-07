اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم يبحث أنشطة الاتحاد لعام 2018 .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:08:00
بنغازى06 نوفمبر 2017 (وال بنغازى) - اختتم اتحاد شمال أفريقيا لكرة
القدم بالعاصمة التونسية، اجتماعه للعام 2017 بحضور جميع أعضاء الاتحاد .
وتم خلال الاجتماع الذي عقد خلال يومي 4 – 5 نوفمبر الجاري،بحضور مديري
وفنيي الاتحادات الوطنية لدول : تونس، ليبيا، المغرب، مصر، الجزائر،
تحديد أنشطة الاتحاد للعام 2018، وفقاً للاستحقاقات القادمة الأفريقية
والدولية، كما تم خلال الاجتماع تقديم برنامج التصفيات الأفريقية
لمنتخبات تحت 17 سنة المؤهلة لنهائيات تنزانيا 2019 .
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم الدورات للمنتخبات مواليد عام
1999، ومنتخبات كرة القدم النسائية، بالإضافة لوضع آلية جديدة لمسابقة
كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية عام 2018 .
يُشار إلى أن ليبيا شاركت في اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بوفد
تكون من المدير الفني محمد الشارف .
( فرع وال بنغازى ) .