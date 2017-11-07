اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم يبحث أنشطة الاتحاد لعام 2018 .





بنغازى06 نوفمبر 2017 (وال بنغازى) - اختتم اتحاد شمال أفريقيا لكرة

القدم بالعاصمة التونسية، اجتماعه للعام 2017 بحضور جميع أعضاء الاتحاد .

وتم خلال الاجتماع الذي عقد خلال يومي 4 – 5 نوفمبر الجاري،بحضور مديري

وفنيي الاتحادات الوطنية لدول : تونس، ليبيا، المغرب، مصر، الجزائر،

تحديد أنشطة الاتحاد للعام 2018، وفقاً للاستحقاقات القادمة الأفريقية

والدولية، كما تم خلال الاجتماع تقديم برنامج التصفيات الأفريقية

لمنتخبات تحت 17 سنة المؤهلة لنهائيات تنزانيا 2019 .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آلية تنظيم الدورات للمنتخبات مواليد عام

1999، ومنتخبات كرة القدم النسائية، بالإضافة لوضع آلية جديدة لمسابقة

كأس اتحاد شمال أفريقيا للأندية عام 2018 .

يُشار إلى أن ليبيا شاركت في اجتماع اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بوفد

تكون من المدير الفني محمد الشارف .

( فرع وال بنغازى ) .