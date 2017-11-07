بَلدية بَنغازي تَختتم دورة في ” فَن التّواصل والتّفكير الإِبداعي “ .





بنغازي 7نوفمبر 2017 (وال بنغازى) - اختتمت إدارة الموارد البشرية في

ديوان بلدية بنغازي دورة تدريبية بعنوان “فن التواصل والتفكير الإبداعي”

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واستهدفت الدورة التي اختتمت يوم الأحد موظفي الإدارات في ديوان

البلدية، وتهدف إلى تنمية قدرات العاملين في عملية فن التخاطب والتواصل

بصورة تقنية حديثة.

وأكد مدير إدارة الموارد البشرية في ديوان البلدية خالد رمضان أن هذه

الدورة من ضمن الخطط المستقبلية الإستراتيجية المعدة في إدارة الموارد

البشرية،لتتماشى مع المتطلبات والاحتياجات التقنية الحديثة.

( فرع وال بنغازى ) .