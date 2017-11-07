محاضرة تثقيفية بعنوان ( تأثير الثقافات الاخرى على الهوية الليبية) .





سرت 07 نوفمبر 2017 ( وال )- ألقيت ضمن الانشطة الثقافية الى ينظمها

مكتب الثقافة ببلدية سرت ، محاضرة ثقافية بعنوان ( تأثير الثقافات الاخرى

على الهوية الليبية) .

والقى المحاضرة الدكتور " محمد ابوشعالة " عضو هيئة التدريس الجامعى

بكلية الاداب بجامعة سرت وبحضور نخبة من المثقفيين والادباء والاعلاميين

والشعراء وعدد من اعضاء هيئة التدريس الجامعى بالجامعة وعدد من المهتمين

بالشأن الثقافى .

وقدم المحاضر شرحا مفصلا حول تأثير الثقافات على الهوية الليبية

تخللته عرض مصور بعنوان نظرة تاريخية على الهوية الليبية وتأثرها بمختلف

الثقافات .

...(وال-سرت)...