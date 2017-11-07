محاضرة تثقيفية بعنوان ( تأثير الثقافات الاخرى على الهوية
الليبية) .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:10:00
سرت 07 نوفمبر 2017 ( وال )- ألقيت ضمن الانشطة الثقافية الى ينظمها
مكتب الثقافة ببلدية سرت ، محاضرة ثقافية بعنوان ( تأثير الثقافات الاخرى
على الهوية الليبية) .
والقى المحاضرة الدكتور " محمد ابوشعالة " عضو هيئة التدريس الجامعى
بكلية الاداب بجامعة سرت وبحضور نخبة من المثقفيين والادباء والاعلاميين
والشعراء وعدد من اعضاء هيئة التدريس الجامعى بالجامعة وعدد من المهتمين
بالشأن الثقافى .
وقدم المحاضر شرحا مفصلا حول تأثير الثقافات على الهوية الليبية
تخللته عرض مصور بعنوان نظرة تاريخية على الهوية الليبية وتأثرها بمختلف
الثقافات .
...(وال-سرت)...