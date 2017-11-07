الاحتفال اليوم باعادة افتتاح مصرف الوحدة فرع جامعة سرت .





سرت 06 نوفمبر 2017(وال)- تم بسرت أمس الاثنين الاحتفال باعادة

افتتاح مصرف الوحدة فرع وكالة الجامعة بسرت وبدء التعامل

مع زبائن المصرف بعد توقف دام لاكثر من خمسة وعشرون شهرا.

وقال مدير مصرف " حسين درياق " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت

انه بدء التعامل مع زبائن المصرف والعمل فعليا فى استقبال اجراءات

المواطنيين فى منحة 400 دولار الخاصة بارباب الاسر .

وأوضح انه تم الاتفاق أن يتم استلام 100 معاملة من المواطنين الخاصة

بمنحة 400 دولار اسبوعيا وسيتم خلال الاسبوع المقبل توزيع سيولة نقدية

لزبائن المصرف .

...(وال سرت)...