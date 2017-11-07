الاحتفال اليوم باعادة افتتاح مصرف الوحدة فرع جامعة سرت .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 10:03:00
سرت 06 نوفمبر 2017(وال)- تم بسرت أمس الاثنين الاحتفال باعادة
افتتاح مصرف الوحدة فرع وكالة الجامعة بسرت وبدء التعامل
مع زبائن المصرف بعد توقف دام لاكثر من خمسة وعشرون شهرا.
وقال مدير مصرف " حسين درياق " لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت
انه بدء التعامل مع زبائن المصرف والعمل فعليا فى استقبال اجراءات
المواطنيين فى منحة 400 دولار الخاصة بارباب الاسر .
وأوضح انه تم الاتفاق أن يتم استلام 100 معاملة من المواطنين الخاصة
بمنحة 400 دولار اسبوعيا وسيتم خلال الاسبوع المقبل توزيع سيولة نقدية
لزبائن المصرف .
...(وال سرت)...