اليابان تفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية.





طوكيو 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - اعلن كبير المتحدثين باسم الحكومة

اليابانية اليوم الثلاثاء أن طوكيو ستفرض عقوبات إضافية على كوريا

الشمالية ردا على التهديد المستمر الذي تشكله برامجها النووية

والصاروخية.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي إن

العقوبات، التي تطرق إليها رئيس الوزراء شينزو آبي في مؤتمر صحفي مشترك

مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين، ستجمد الأصول المملوكة

لتسع منظمات و26 فردا.

وقال "قضية كوريا الشمالية النووية والصاروخية خطر داهم لم يسبق له

مثيل. إنها أفعال استفزازية تجاهلت فيها التحذيرات الشديدة من المجتمع

الدولي".

والمنظمات هي بنوك كورية شمالية، بعضها متمركز في الصين، في حين يتمركز

الأفراد في عدد من البلدان منها الصين وروسيا وليبيا.

وقال " سوجا" إن الإجراء اتخذ عقب زيارة ترامب بهدف إظهار إصرار البلدين

على الوقوف معا وزيادة الضغط على بيونجيانج.

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