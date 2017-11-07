عدد من المواطنين من سكان مدينة طرابلس يعبرون عن ارتياحهم لإقدام بلدية طرابلس المركز في تنفيذ البرنامج التجريبي لسيارات التنظيف الآلي .









طرابلس 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - عبر عدد من المواطنين من سكان مدينة

طرابلس عن ارتياحهم لإقدام بلدية طرابلس المركز في تنفيذ البرنامج

التجريبي لسيارات التنظيف الآلي لشوارع وميادين المدينة مما إنعكس على

تحسن المظهر العام للعاصمة .

وأكدوا في تصريح لوكالة الأنباء الليبية " وال " على أهمية اعتماد هذه

الآلية وبشكل دائم حتى يعود لمدينة طرابلس وجهها المشرق ، وتصبح النظافة

باعتبارها واجب ديني وتعكس سلوكا حضاريا شعارها الدائم .

كما طالب المواطنون البلدية وجهات الإختصاص برفع وإزالة كل التشوهات

والإفرازات العشوائية والمظاهر المؤدية التي تسئ إلى مظهر المدينة

الحضاري ، وبوضع برامج توعوية من أجل إيجاد بيئة نظيفة ، وجعل مدينة

طرابلس مدينة نظيفة وحضارية تمثل التقدم والرقي وخالية من كل السلوكيات

السلبية والممارسات الخاطئة ، وإلى تعزيز مبدأ المسؤولية الاجتماعية .

يذكر أن بلدية طرابلس المركز كانت قد قامت خلال الأيام الماضية بتجربة

سيارات التظيف الآلي .. حيث تم تنظيف محيط ميدان الشهداء ، ومداخل تصريف

المياه ، وطريق شارع عمر المختار وصولا إلى مدخل شارع الرشيد ، اضافة إلى

مدخل شارع ميزران ، ومحيط النافورة داخل الميدان ، وشارع عرادة الرئيسي .

وباشرت الحملة عملها باربع سيارات تنظيف آلية .

وقال المجلس البلدي إن السيارات المستخدمة ضمن هذه الحملة تعتبر من

احدث سيارات التنظيف الآلية ، وان الواحدة منها تعمل بمجهود 300 عامل

نظافة بالساعة الواحدة ، موضحا إنها ستعمل على حل مشكلة العمالة المتخصصة

التي تعاني منها البلاد .



( وال )