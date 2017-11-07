قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ،عدة بلدات في مدينة الخليل وتنصب حواجز بالمدينة .





الخليل 7- نوفمير -2017 ( وال ) - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

اليوم الثلاثاء ،عدة بلدات بمدينة الخليل ونصبت حواجز في المدينة .

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية ، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة احياء في

المدينة واعتقلت من منطقة جبل جوهر حمزة غيث، بعد إرغامه على النزول من

مركبته التي كان يقودها، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية ودير سامت وبيت عوا

والشيوخ وسعير وفتشت عددا من المنازل فيها، واحتجزت في مخيم العروب

الاسير المحرر سعيد بنات وطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين لساعات قبل

اطلاق سراحه، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى

مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق

في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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