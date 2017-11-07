النفط مستقر قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام.





طوكيو 7 نوفمبر 2017 ( وال ) - حافظ النفط على مكاسبه إلى حد كبير

اليوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر زيادة في ستة أسابيع في اليوم السابق

مدعوما بتحركات ولي العهد السعودي لتشديد قبضته علي السلطة وتصاعد

التوترات بين المملكة و إيران.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات فقط إلى 57.31 دولار

للبرميل بحلول الساعة 0607 بتوقيت جرينتش. وارتفع العقد ثلاثة بالمئة وهي

أكبر زيادة مئوية منذ أواخر سبتمبر.

ونزل خام برنت خمسة سنتات إلى 64.22 دولار وكان قد أغلق يوم الاثنين

مرتفعا 3.5 بالمئة وهي أيضا أكبر زيادة سنوية في نحو ستة أسابيع. وسجل

المؤشران أعلى مستوياتهما منذ منتصف 2015 خلال الجلسة.

...( وال ) ...