قوات الاحتلال تعتقل 4 شبان وتفتش منازل في قلقيلية.





قلقيلية 7- نوفمبر-2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر

اليوم الثلاثاء، 4 شبان من قلقيلية.

وأفاد ت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت

الشباب الاربعة ، بعد دهم منازل ذويهم في بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية،

وكانت قوات الاحتلال داهمت بلدة جيوس بأعداد كبيرة من جنود الاحتلال،

وآلياته، عند الساعة الثانية فجرا، حيث سبق عملية الاعتقال مداهمة عدة

منازل؛ بحجة البحث عن مطلوبين.

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