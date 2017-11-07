رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع عدد من القيادات العسكرية بصرمان .
الثلاثاء ، 07- 11- 2017 - 08:42:00
طرابلس 7 نوفمبر 2017 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة
الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج أمس بطرابلس
بعدد من القيادات العسكرية التي تمثل أفرع مختلفة بمنطقة صرمان .
وتناول الاجتماع الوضع العسكري في المدينة واحتياجات المعسكرات
وتفعيل القوة العسكرية لتؤدي دورها المنوط بها .
كما تطرق الاجتماع إلى آليات العمل والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة
، حيث تم الأتفاق على أن يبحث الأمر بالتفصيل خلال الأيام المقبلة .
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