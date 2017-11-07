رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع رئيس المفوضية العليا للإنتخابات استعداداتها للاستحقاقات القادمة.





طرابلس 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني " فائز السراج " أمس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات

" عماد السائح " استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وأكد رئيس المجلس خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس

على ضرورة أن تكون المفوضية جاهزة لأي استحقاق انتخابي مقبل ، مبدياً

استعداد الحكومة على توفير الدعم المطلوب وحل ما تواجهه المفوضية من

مختنقات لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية

ووفق ما ذكره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس عبر رئيس المفوضية خلال هذا

اللقاء عن شكره لجهود رئيس المجلس الرئاسي في دعم المفوضية ، مشيراً إلى

أن هناك أمور فنية تحتاج إلى استكمال، كما قد يتطلب الأمر الاستعانة

بخبرات دولية لتكون المفوضية مستعدة فور الاتفاق على إجراء انتخابات أو

استفتاء على الدستور العام المقبل.

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