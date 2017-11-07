اسواق المال الخليج تعمق خسائرها مع تزايد المخاوف بعد " توقيفات السعودية" .





ابوظبي 07 نوفمبر 2017 ( وال ) - عمقت اسواق المال الخليجية من

خسائرها خلال تداولات أمس الإثنين، مع تزايد المخاوف في المنطقة ، بعدما

قررت السعودية توقيف 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين في البلاد

بتهم فساد.

وقالت قناة "العربية" السعودية إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4

وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد ، من جانب لجنة مكافحة الفساد مساء

السبت ".

وانخفض سوق المال السعودي، بنسبة 1.7 بالمائة إلى 6860 نقطة، مع

استمرار تهاوي الأسهم يتصدرها "مجموعة الطيار للسفر" بنسبة 9.98 بالمائة،

و"مجموعة عبد المحسن" بنسبة 6.84 بالمائة و"فواز عبدالعزيز" 6.41

بالمائة.

وهبط سهم "المملكة القابضة"، المملوكة للملياردير السعودي الأمير

الوليد بن طلال، بنسبة 4.63 بالمائة مسجلا أدنى مستوياته منذ عدة سنوات،

كما تهاوت أسهم "الخدمات الأرضية" و"التعمير" و"مجموعة الحكير" لأدنى

مستوياتها في 52 أسبوعاً.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق مال دبي بنسبة 1.47 بالمائة إلى 3532

نقطة مع تراجع غالبية الأسهم المتداولة، يتصدرها "دريك آند سكل" بنسبة

3.16 بالمائة و"دبي للاستثمار" بنسبة 3.11 بالمائة و"داماك العقارية"

بنسبة 3.08 بالمائة.

وهبط سوق المال في أبوظبي بوتيرة أقل بلغت نسبتها 0.51 بالمائة إلى

4428 نقطة، بفعل ضغوط من أسهم "دانة غاز" و"الدار العقارية" و"بنك أبوظبي

التجاري" و"اتصالات" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسب بين 2.67 بالمائة

و0.27 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات سوق المال الكويتي الرئيسية الثلاثة، ونزل المؤشر

السعري بنسبة 1.73 بالمائة إلى 6357 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنحو

2.13 بالمائة إلى 404 نقطة، فيما هبط مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية،

بنحو 2.67 بالمائة إلى 928 نقطة.

ونزل سوق المال في البحرين بنسبة 0.88 بالمائة إلى 1266 نقطة بضغط

هبوط أسهم "الإثمار القابضة" بنسبة 8.33 بالمائة و"الخليجي التجاري" بنحو

4.76 بالمائة و"الأهلي المتحد" بنسبة 2.94 بالمائة.