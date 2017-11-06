رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات .



طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " اليوم الأثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات " عماد السائح " .

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد تم خلال اللقاء بحث استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وأكد " السراج " خلال اللقاء على ضرورة أن تكون المفوضية جاهزة لأي استحقاق انتخابي مقبل ، مبدياً استعداد الحكومة على توفير الدعم المطلوب وحل ما تواجهه المفوضية من مختنقات لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية.

من جانبه عبر رئيس المفوضية عن شكره لجهود رئيس المجلس الرئاسي في دعم المفوضية ، مشيراً إلى أن هناك أمور فنية تحتاج إلى استكمال، كما قد يتطلب الأمر الاستعانة بخبرات دولية لتكون المفوضية مستعدة فور الاتفاق على إجراء انتخابات أو استفتاء على الدستور العام المقبل.





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