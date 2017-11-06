رئيس اللجنة العليا للكلى : 4000 مريض كلى على مستوى ليبيا .

طرابلس 6 نوفمبر2017 ( وال ) - التقت مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب "أحمد معيتيق" الدكتورة "هند شوبار" صباح اليوم الإثنين، رئيس اللجنة العليا للكلى السيدة "ماجدة موسى" .

وتم خلال اللقاء استعراض ملف مرضى غسيل الكلى وأبرز المستجدات في هذا المجال خلال عرضاً ضوئياً يتضمن معلومات بيانية تتعلق بمرضى الكلى والذي أكد تسجيل 4000 مريض كلى على مستوى ليبيا منهم 1800 مريض داخل مدينة طرابلس.

وأشارت " ماجدة " في عرضها لإعداد اللجنة قاعدة بيانات لمرضى الكلى بالرقم الوطني وفق المعايير الدولية المختصة بهذا المجال، ومنحهم كتيبات ارشادية للتغذية العلاجية تم توزيعها على المرضى على عدد 62 مركز للكلى على مستوى ليبيا.

وأكدت تواصلها مع المسؤولين في وزارة الصحة لتوفير احتياجات اللجنة حتى لايحصل عجز في مواد الغسيل الكلوي، وأشارت لتعاقد الوزارة مع أربع شركات لاستيراد جلسات غسيل كلى التي بدأت في توفير عدد 250 ألف جلسة كدفعة أولى فيما لازالت بقية الدفعات تحت الاجراء. وأشارت لاهتمام اللجنة بتنمية الموارد البشرية المتمثلة في رفع كفاءة الفنيين التابعين لأكثر من 35 مركز غسيل كلى موزعة في كل مناطق ليبيا، ومنحهم دبلوم فني من معهد كاليفورنيا للعلوم.

كما أشارت للإحصائية التي يتم إعدادها لمرضى غسيل الكلى للعام 2018، في خطوة يهدف من خلالها تقديم أفضل الخدمات لمرضى الفشل الكلوي، والتي تتطلب دعماً حقيقياً من الدولة لمواجهة وتذليل الصعوبات التي تواجههم حسب قولها.



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