رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من نادي الظهرة بطرابلس .

طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال)-استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس وفد من نادي الظهرة الرياضي يضم رئيس النادي وعدد من أعضاء اللجنة الإدارية .

وتحدث رئيس وأعضاء الوفد مشيدين بجهود رئيس المجلس في دعم الرياضة ووقفته الجادة مع كافة المؤسسات التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين .

ونقل الوفد إلى السراج تحيات كافة أعضاء النادي ومشجعيه.

وتحدث أعضاء الوفد عن انجازات النادي الذي تأسس عام 1947 ويمثل منطقة حيوية هامة في قلب العاصمة طرابلس.

ورحب رئيس المجلس بالوفد ، مشيدا بنادي الظهرة العريق ودوره الرياضي و الاجتماعي والثقافي الذي أثر ايجابيا في محيطه، مؤكدا حرص حكومة الوفاق الوطني على توفير كل الدعم المطلوب الذي يحتاجه نادي الظهرة وكل الأندية الرياضية في ليبيا لتؤدي رسالتها السامية داخل المجتمع .

وأصدر رئيس المجلس تعليماته الفورية لجهات الاختصاص بتوفير ما عرضه أعضاء الوفد من احتياجات عاجلة وحل ما تواجهه مرافق النادي الأساسية من مختنقات .

وتمنى السراج في ختام اللقاء التوفيق لنادي الظهرة وكل الأندية الليبية، مشيدا بمساهمتها جميعاً في تأكيد الوحدة الوطنية وغرس مفاهيم الانتماء للوطن .

(وال)