رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع عدد من القيادات العسكرية بصرمان

طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس بعدد من القيادات العسكرية التي تمثل أفرع مختلفة بمنطقة صرمان .

وتناول الاجتماع الوضع العسكري في المدينة واحتياجات المعسكرات وتفعيل القوة العسكرية لتؤدي دورها المنوط بها .

كما تطرق الاجتماع إلى آليات العمل والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة ، حيث تم الأتفاق على أن يبحث الأمر بالتفصيل خلال الأيام المقبلة .

(وال)