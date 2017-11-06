رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع عدد من القيادات العسكرية بصرمان الإثنين ، 06-11-2017 - 21:04:00

طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال)- اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الاثنين بمكتبه بالعاصمة طرابلس بعدد من القيادات العسكرية التي تمثل أفرع مختلفة بمنطقة صرمان .
وتناول الاجتماع الوضع العسكري في المدينة واحتياجات المعسكرات وتفعيل القوة العسكرية لتؤدي دورها المنوط بها .
كما تطرق الاجتماع إلى آليات العمل والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة ، حيث تم الأتفاق على أن يبحث الأمر بالتفصيل خلال الأيام المقبلة .
(وال)

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