فريق المدينة يفوز على فريق الخميس بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.





طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال)- حقق فريق المدينة مساء اليوم فوزا معتبرا

على فريق الخمس في المباراة التي جرت بملعب ترهونة بنتيجة هدفين مقابل

هدف ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز مرحلة الذهاب.

فريق المدينة وصل إلى النقطة 13 في الترتيب الثاني خلف فريق أهلي

طرابلس الذي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة، بينما بقي فريق الخميس

بنفس رصيده السابق 10 نقاط وختم مرحلة الذهاب في الترتيب الثالث في هذه

المجموعة.

المباراة الثانية التي كانت مقررة اليوم الاثنين بين أبي الاشهر ورفيق في

نفس المجموعة لم تقم حيث حضر الفريقان وغاب طاقم تحكيم المباراة عن

الحضور.

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