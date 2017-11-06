فريق الاتحاد يتعادل إيجابيا مع فريق نفط العراق.





طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال)- تعادل فريق الاتحاد مع فريق نفط العراق

بنتيحة هدفين مقابل هدفين في المباراة الودية التي جرت بتونس ضمن معسكر

فريق الاتحاد استعدادا لمنافسات الدوري الرباعي، التي ستقام يوم 16

نوفمبر والتي سيلتقي فيها الاتحاد مع الأهلي بنغازي بملعب مدينة زوارة.

وسيلتقي فريق الاتحاد غدا مع فريق مستقبل المرسى في مبارة ودية ثانية،

كما يلتقي يوم الجمعة القادم مع فريق النادي الافريقي في مباراة ودية

ثالثة، قبل العودة إلى ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.

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