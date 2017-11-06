معارك عنيفة بين قوات الشرعية والحوثيين باليمن.





صنعاء 6 نوفمبر 2017 -أفادت مصادر عسكرية يمنية اليوم الاثنين بمقتل

وإصابة عدد من الحوثيين في معارك مع قوات الشرعية اليمنية في منطقة الشقب

شرقي تعز.

واوضحت المصادر الإخبارية إن قوات الشرعية قصفت بالمدفعية مواقع وتجمعات

متفرقة للمليشيات الانقلابية ودارت معارك بين الطرفين جنوبي تعز.

وفي صنعاء، قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع متفرقة للمليشيات

الانقلابية في حين استمرت المعارك بين القوات الشرعية اليمنية

والمتمردين في منطقة نهم شرقي العاصمة لليوم السادس علي التوالي وسط تقدم

لقوات الشرعية .

وأضافت المصادر أن قوات الشرطة سيطرت علي العديد من المواقع وصولا إلى خط

الإمداد المباشر للمتمردين في المنطقة.

وفي حجة، قتل أكثر من 10 مسلحين من مليشيات الحوثي والصالح بمواجهات مع

قوات الشرعية في ميدي بمحافظة حجة الحدودية.

واندلعت المعارك عقب هجوم للمتمردين أطلق خلاله صاروخا باليستيا علي

مواقع قوات الشرعية وسط تبادل للقصف المدفعي والصاروخي في الشريط الحدودي

بين اليمن والسعودية.