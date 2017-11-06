الفاو تدعو مجموعة السبع إلى التحرك العاجل للحد من سوء التغذية في العالم .





ميلانو 6 نوفمبر 2017 ( وال )- أكد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة

للأمم المتحدة (الفاو) " جوزيه غرازيانو دا سيلفا " في كلمة أمام وزراء

الصحة في دول مجموعة السبع مؤخرا على الضرورة الملحة لإجراء تحوّل في

النظم الغذائية لضمان حصول الجميع على تغذية صحية وجيدة.

ونقل موقع المنظمة اليوم تأكيد " دا سيلفا " على أن نقص التغذية

المزمن في ارتفاع لأول مرة منذ عقد و يرجع ذلك إلى حد كبير إلي الصراع

وتغير المناخ ، فيما يعاني أكثر من ملياري شخص من شكل أو أكثر من أشكال

نقص المغذيات الدقيقة.

كما أن نحو 1.9 مليار بالغ يعانون من زيادة الوزن، منهم 600 مليون

يعانون من البدانة.

وأضاف " دا سيلفا " أن شخصا من بين كل ثلاثة أشخاص في العالم يعاني من

شكل واحد على الأقل من أشكال سوء التغذية ، سواء كان الجوع أو النقص في

المغذيات الدقيقة أو الوزن الزائد والبدانة .

وحذر من انه إذا لم نتخذ إجراءات عاجلة وفعالة فإن أكثر من نصف سكان

الأرض سيعانون من شكل واحد على الأقل من أشكال سوء التغذية بحلول العام

2030 ، مشددا على ضرورة ضمان حصول كل إنسان على وجه هذا الكوكب على غذاء

آمن وكاف ومغذي".

وشكّل اجتماع ميلانو المرة الأولى التي تتم فيها دعوة الفاو للتحدث

أمام وزراء الصحة في دول مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا

وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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