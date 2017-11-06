افتتاح معرض ليبيا الدولي الخامس للتمور والصناعات المصاحبة بطرابلس.



طرابلس 06 نوفمبر 2017 (وال)- انطقلت اليوم الاثنين بمعرض طرابلس الدولي

فعاليات معرض ليبيا الدولي الخامس للتمور والصناعات المصاحبة برعاية مركز

تنمية الصادرات الذي يعمل على الاهتمام بتنمية الاقتصاد الوطني.

وحضر حفل افتتاح المعرض وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني وعدد من

المسؤولين بالمؤسسات والجهات ذات العلاقة ومدراء الشركات المحلية

والمصانع المختصة بانتاج وبيع وتوزيع التمور من مختلف مدن ليبيا

والمهتمين بهذا المجال.

ويهدف المعرض الذي يتواصل حتى التاسع من شهر نوفمبر الجاري إلى التعريف

بانواع التمور والشركات المشاركة والمزراعين.

ويشارك في هذا المعرض العديد من المناطق والمصانع المنتجة للتمور وهي

ودان ، الجفرة ـ مصنع الواحة لتعبئة وتغليف التمور ، وشركات متعددة منها

باسقات ودان ـ جمعية انسام الحرية ـ مزارع ابناء حسونة للتمور وشركة

بيداء الجنوب واوجلة ، اجخرة منطقة الواحات وشركة النهضة ، والمذاق

الرفيع ، وشركة الشجرة الطيبة والنخلة الذهبية ، والنخيل وكنوز الواحة

بالاضافة الى مشاركة احدى الشركات الفرنسية بعرض منتوجاتها.

ويشتمل المعرض العديد من الاجنحة التي تضم مختلف أنواع وأصناف التمور

التي تزخر بها مختلف المدن والواحات الليبية.

وسينظم مركز تنمية الصادرات على هامش فعاليات المعرض ندوة علمية ضمن

اهتمامه وتشجيعه ودعمه للصناعات المحلية والتي من ضمنها منتوج التمور في

ليبيا وكيفية تحسين جودته وطرق تصديره .

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