مصادر امنية فلبينية : مقتل ( 9 ) مسلحين موالين لتنظيم الدولة الإسلامية جنوبي الفلبين .





مانيلا 6 نوفمبر 2017 ( وال )- ذكرت مصادر امنية فلبينية اليوم الإثنين

إن تسعة مسلحين من جماعة " ماوتي " التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية

قتلوا في عملية تطهير شنتها قوات الحكومة داخل مدينة " مراوي " المدمرة

جنوبي الفلبين.

ونقلت مصادر اعلامية عن مصادر عسكرية إن المواجهة الجديدة التي وقعت

اليوم دفعت أيضا الجيش إلى تحذير المواطنين في " مراوي " من ـن منطقة

المعركة الأساسية مازالت محظورة على المواطنين .

وأضافت المصادر أنه يعتقد أن المسلحين التسعة كانوا بين الإرهابيين

المتبقين من جماعة ماوتي التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية الذين نجوا من

الهجمات العسكرية بعد سقوط تنظيم الدولة الإسلامية يوم 23 أكتوبر.

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