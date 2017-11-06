الشرطة الهندية : إندلاع حريق هائل في مبنى حكومي فى مومباي بالهند دون وقوع ضحايا .





نيودلهي 6 نوفمبر 2017 ( وال )- قالت الشرطة الهندية إن حريقا هائلا

إندلع اليوم الاثنين في مبنى قريب من محطة سكة حديدية مزدحمة بالقرب من

العاصمة المالية مومباي .

ولم ترد أي تقارير عن وقوع ضحايا حتى الآن في الحريق الذي اندلع في

المبنى الحكومي القريب من محطة فاشي للسكك الحديدية في ضواحي مومباي.

ونقلت مصادر اعلامية عن مسؤول كبير في الشرطة ان النيران إندلعت ظهر

اليوم في طابق علوي ثم انتشرت في الطابق الذي يليه ، مشيرا إلى أن سيارات

إسعاف تشارك في إطفاء الحريق."

ونقلت قنوات تلفزيونية محلية لقطات للحريق وذكرت أنه تم إغلاق محطة السكة

الحديدية بشكل مؤقت.

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