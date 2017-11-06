الرئيس الامريكي : اليابان يمكنها إسقاط صواريخ كوريا الشمالية .





لندن 6 نوفمبر 2017 ( وال )- قال الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب " إن

اليابان بإمكانها إسقاط الصواريخ التي تطلقها كوريا الشمالية "في الجو"

باستخدام معدات عسكرية من الولايات المتحدة.

ومن جهته ، قال رئيس الوزراء الياباني " شينزو آبي " إن بلاده يمكنها

اعتراض الصواريخ "إذا لزم الأمر".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيسان للصحفيين في ختام أول زيارة

يقوم بها ترامب بصفته رئيسا للولايات المتحدة إلى اليابان.

وأطلقت كوريا الشمالية في الأشهر القليلة الماضية صاروخين باليستيين

طويلي المدى فوق الأراضي اليابانية.

وردا على أسئلة في مؤتمر صحفي اليوم ، قال " ترامب " إن " آبي "

سيشتري كميات كبيرة من المعدات العسكرية" من الولايات المتحدة.

وشدد رئيس الوزراء الياباني على أنه يجب على بلاده تعزيز قدراتها

الدفاعية "كما وكيفا" بالنظر إلى الوضع "شديد الصعوبة" الذي تفرضه كوريا

الشمالية.

وأكد أن الدفاع الصاروخي يستند إلى "تعاون قانوني" بين اليابان

والولايات المتحدة، وأنه في ما يتعلق بإسقاط الصواريخ "بالطبع سنفعل ذلك

إذا لزم الأمر".

ويزور " ترامب " أيضا كوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين في إطار

جولته الآسيوية .

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