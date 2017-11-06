قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 19 فلسطينيا و مستوطنون يستولون
على خط مياه بالأغوار الشمالية .
الإثنين ، 06- 11- 2017 - 14:59:00
رام الله 6 نوفمبر 2017 ( وال )- شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر
اليوم الاثنين ، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق عدة بالضفة
الغربية المحتلة طالت ( 19 ) فلسطينيا .
وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في
مدن بيت لحم وقلقيلية وطولكرم والخليل ورام الله وجنين واعتقلتهم .
من جهة أخرى استولى مستوطنون صهاينة ، صباح اليوم الإثنين ، على خط
مياه يستخدمه الفلسطينيون في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان بالسلطة الفلسطينية في الاغوار الشمالية "
عارف دراغمة " ، إن المستوطنين استولوا على خط المياه في منطقة " الساكوت
" التي بدأ الفلسطينيون مؤخرا بزراعتها والمستهدفة من قبل الاحتلال
ومستوطنيه .
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