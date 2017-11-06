سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا : السلطات الليبية على أعلى مستوياتها تتابع باهتمام شديد حادثة اختطاف مهندسي شركة انكا .



طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال) - أكد سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا احمد

دوغان ان السلطات الليبية على أعلى مستوياتها تتابع باهتمام شديد حادثة

اختطاف مهندسي شركة انكا التركية العاملين في محطة اوباري الغازية

وزميلهم الجنوب افريقي ،مشيرا الى ان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

كان قد استقبله أمس ومعه عدد من المسؤولين بالشركة .

وعبر دوغان في تصريح لوكالة الانباء الليبية عن تقديره العالي لما لمسه

من حرص وتعاون شديد من السلطات الليبية للافراج عن المختطفين واعادتهم

الى بلادهم وأسرهم في أقرب وقت .

وأوضح دوغان ان مشروع محطة اوباري الغازية للكهرباء الذي تقوم بتنفيذه

الشركة التركية هو مشروع مهم للجميع وان الشركة تسعى لانجازه في الوقت

المحدد كونه سيسهم في سد جزء من العجز في الطاقة الكهربائية في ليبيا

ومنطقة الجنوب خاصة .

وتمنى السفير التركي ان تنته هذه الحادثة وتداعياتها والتي لايوجد من

يدعمها في ليبيا قريبا جدا خاصة وانها حادثة فردية لاتمت لليبيين

ولمبادئهم ولسكان الجنوب بصلة .

(وال)