السفيرالتركى لدى ليبيا، ما حدث فى اوبارى عمل فردي لايمت لقيم ومبادئ الشعب الليبي بصلة .



طرابلس 6 نوفمبر 2017 ( وال )- أكد سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا "

احمد دوغان " ان حادثة اختطاف مهندسى شركة انكا الاتراك وزميلهم من جنوب

افريقيا في اوباري عمل فردى لايمت لقييم ومبادئ الشعب الليبى وسكان منطقة

فزان بصله.

وجدد السفير التركى خلال اجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية

بحكومة الوفاق الوطنى "لطفي المغربى" به اليوم بمقر الوزارة بطرابلس

التأكيد على ان مثل هذه الحوادث الفردية لن ثؤتر على العلاقات الليبية

التركية ،مؤكدا ان السلطات بكافة مستوياتها فى ليبيا قد ادانت هذا العمل

وان الشركة ستستمر فى اداء عملها وانجازه فى الفترة التى تم تحديدها

مسبقا.

من جانبه أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي على عمق

العلاقات الليبية التركية في المجالات كافة خاصة السياسية والاقتصادية .

وأشار السيد الوكيل الى انه تطرق خلال الاجتماع مع السفير التركي الى

حادثة اختطاف المهندسين الاتراك العاملين في محطة اوباري الغازية ،مؤكدا

ان هذا الحادث المؤسف أضر بالليبيين بالدرجة الاولى كون ان هذه المحطة

تقدم خدمات لليبيين جميعا في انحاء البلاد ولم تقتصر خدماتها على منطقة

أو مدينة بعينها .

وعبر السيد الوكيل عن الامل في تجاوز هذه المشكلة خاصة وان السفير اكد

ان هذه الحادثة لن تقف امام مد اواصر التعاون الثنائي بين البلدين في

المجالات كافة .

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