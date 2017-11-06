رئيس المجلس الرئاسي يدشن مشروعين للنقل العام في كل من طرابلس وبنغازي .



طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال )- حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني صباح اليوم بمدينة طرابلس ورشة عمل نظمتها الشركة الليبية

للاستثمار لإطلاق شركتين للنقل العام في كل من طرابلس وبنغازي.

وقام مدير الشركة الليبية للاستثمار بشرح تفاصيل المشروعين وما تم من

دراسات جدوى لتحديد مجال ومسارات النقل.

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد ألقى " السراج " كلمة

بالمناسبة أكد فيها على أهمية قطاع النقل العام على المستوى الاقتصادي

والاجتماعي مشيدا بشركة الاستثمار الوطني لإطلاقها هذا المشروع لتأمين

انتقال المواطنين واستيعاب أعداد من الشباب للعمل بهذا المجال .

وأشار " السراج " إلى أن تقدم وسائل النقل بأنواعه يعد مقياسا لتقدم

الدول، وإن إطلاق المشروعين اليوم يعد لبنة على طريق طويل لإيجاد منظومة

متكاملة للنقل على مستوى متطور، يؤثرا ايجابياً على حياة المواطن ووقته

والتزاماته ، مؤكدا على ضرورة العمل على إطلاق مشاريع مشابهة في الجنوب

وفي كل مناطق ليبيا.

كما وجه الدعوة للشركات والمصارف للمساهمة بالاستثمار في هذا القطاع

الحيوي، وتقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات مساهمة لتطوير هذا القطاع

وتطويره بحيث يصبح خيارا مطلوبا ومريحا يقلل من استخدام المركبات الخاصة،

ويساهم بذلك في حل المختنق المروري الذي يعاني منه المواطن في كافة

الطرق.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا الانجاز سيعزز من الترابط بين

المناطق الجغرافية المتناثرة، ويجب أن يواكبه صيانة وتطوير للطرق وهو ما

ستعمل حكومة الوفاق الوطني على تحقيقه إذا ما توفرت الإمكانيات.

وقال " السراج " إن "الحديث عن الإمكانيات يعيدنا إلى الوضع السياسي

الراهن الذي حرم بلادنا من أن تتفرغ للبناء والتعمير وتنشغل بالصراع

وإضاعة الوقت واستنزاف الجهد فيما لا يفيد.."

وأضاف "إننا نعيش ظرفا استثنائيا نواجه فيه تحديات عديدة سياسية

وأمنية واقتصادية واجتماعية وجميعها مترابط، وعلينا أن لا نستسلم بل

نحاول بقدر المتاح من إمكانيات أن نقدم الخدمات الضرورية للمواطنين،

وأملنا كبير في أن يرتفع السياسيين إلى مستوى المسؤولية وأن يقدموا مصلحة

الوطن على مصالحهم الشخصية ".



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