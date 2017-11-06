رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى ليبيا تعلن عن قرب عودة بعثة الاتحاد للمساعدة في ادارة الحدود للعمل في طرابلس .



طرابلس 6 نوفمبر 2017 (وال ) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني

محمد سيالة اليوم الاثنين مع رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي الى ليبيا "

بيتينا موشايدت" والوفد المرافق لها الذي ضم رئيس بعثة الاتحاد لادارة

الحدود ورئيس قسم المشاريع بالبعثة .

وابلغت موشايدت وزير الخارجية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة

بطرابلس عن قرب عودة بعثة الاتحاد الاوروبي للمساعدة في ادارة الحدود

لممارسة عملها من العاصمة طرابلس .

واعلنت رئيس البعثة في تصريح صحافي عقب الاجتماع عن قرب عودة بعثة

الاتحاد الاوروبي للمساعدة في ادارة الحدود للعمل من العاصمة طرابلس وان

هناك تنسيقا يتم حاليا مع الوزارات المعنية بما فيها وزارتا الداخلية

والعدل خاصة بعد التمديد لعمل البعثة حتى ديسمبر من العام القادم 2018 .

وعبرت موشايدت عن سعادتها والوفد المرافق لها بوجودها في العاصمة طرابلس

التي زارتها مرات عديدة ،مشيرة الى ان هناك برامج سيتم تنفيذها لمساعدة

السكان خاصة شريحة الاطفال والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال مكافحة

الهجرة غير الشرعية التي تشكل مصادر للقلق لليبيا وللاتحاد الاوروبي .

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