القوات البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة للدفاع في جزيرة حدودية.





سيئول6 نوفمبر2017 ( وال ) - تجري القوات البحرية الكورية الجنوبية

والأمريكية تدريبات مشتركة لصقل قدراتها الدفاعية عن جزيرة حدودية وذلك

كجزء من التدريبات المشتركة الدورية وفقا لما قالت القوات البحرية في

سيئول اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تنتهي التدريبات التي تستمر لمدة أسبوعين يوم الجمعة

القادم في الجزيرتين اللتان تقعان جنوب الحدود المتوترة بين الكوريتين في

البحر الأصفر وهما بينغ نيونغ ويون بيونغ.

وتركز على تعزيز القوة الجوية المشتركة في برنامج التبادل البحري

الكوري، بمشاركة 50 من مشاة البحرية الكوريين الجنوبيين وحوالي 30 من

مشاة البحرية الأمريكية من قاعدة اوكيناوا.

وقامت القوات بمحاكاة هجوم كوري شمالي على الجزر في تدريب عقد

بالتعاون مع طائرات مقاتلة وقوات برية.

وقال قائد سلاح البحرية فى كوريا الجنوبية الجنرال جون جين - جو "ان قوات

البحرية الكورية الجنوبية والأمريكية تعد نموذجا كلاسيكيا للتحالف بين

البلدين".

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