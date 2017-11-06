قوات الاحتلال تعتقل مواطنين بينهم سيدة بمحافظة الخليل بالضفة الغربية .





الخليل 6-نوفمبر -2017 ( وال ) - اعتقلت قوات الاحتلال

الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين بينهم سيدة من محافظة الخليل،

جنوب الضفة الغربية.

وأفاد المواطن الذي يقطن بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل عادل الحلايقة

لـوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزله فجرا،

وفتحت بابه الرئيسي بالقوة وهم نائمون ، واعتقلت زوجته التي تعاني وضعا

صحيا صعبا، وشقيقها بعد تفتيش منزله، والعبث بمحتوياته.

وذكر الحلايقة، أن قوات الاحتلال بثت حالة من الرعب في صفوف العائلة،

إثر عزلهم كلا على حده، لمدة تزيد عن ثلاث ساعات، كما استولت على هاتفين

خلويين، ومبلغ من المال، وحقيبة تحتوي وثائق، ومسندات، وحجج خاصة

بعائلته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد نعيم النتشة من مدينة الخليل.

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