انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ في بون الألمانية .





بون 6 نوفمبر 2017 ( وال ) - تنطلق اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر

الدولي لحماية المناخ (كوب 23) في مدينة بون الألمانية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه نحو 25 ألف حتى

17 نوفمبر

يهدف المؤتمر الدولي لحماية المناخ (كوب 23) إلى المضي قدما في تطبيق

اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ. ويخيم على المحادثات في المؤتمر

الخروج المعلن للولايات المتحدة من الاتفاقية. وإذا تم تنفيذ قرار الرئيس

الأمريكي دونالد ترامب فعليا، فستكون الولايات المتحدة بجانب سوريا

العضوة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لا تشارك في هذه الاتفاقية

التاريخية.

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