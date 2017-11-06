حوادث السير تخلف 496 قتيل ، واصابة 886
حالة ، وتضرر 1677 مركبة آلية .
الإثنين ، 06- 11- 2017 - 11:33:00
طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال )- قتل قرابة 500 شخص نتيجة
لحوادث السير خلال الربع السنوي الثالث لسنة 2017 . م . وأظهرت إحصائية صادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص
بوزارة الداخلية اليوم الإثنين ، أن الربع السنوي الثالث لسنة 2017 . م
سجل نسبة في الوفيات نتيجة السرعة وعدم احترام قواعد المرور، مشيرة إلى
أن هذه الفترة شهدت وقوع 1157 حادث سير ، أدّى إلى مقتل 496 شخصاً ، فيما
بلغت عدد حالات الإصابة البليغة 886 حالة ، وتضرر 1677 مركبة آلية .
وذكرت الإدارة في بياناتها ان حوادث المرور في الفترة نفسها فاقت
الالف حادث مسببة خسائر بلغت ستة ملايين دينار ليبي .
وعزت الادارة وقوع حوادث السير خلال هذه الفترة إلى الإفراط في
السرعة والتهور والسلوكات الخاطئة وعدم التقيد بقوانين واشارات المرور ،
والتجاوز الخاطئ على الطرق والسير في الاتجاه المعاكس ، بالإضافة إلى
الحديث بالهاتف النقال أثناء القيادة وهي ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية
أليمة .
( وال )