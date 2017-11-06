حوادث السير تخلف 496 قتيل ، واصابة 886 حالة ، وتضرر 1677 مركبة آلية .







طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال )- قتل قرابة 500 شخص نتيجة

لحوادث السير خلال الربع السنوي الثالث لسنة 2017 . م . وأظهرت إحصائية صادرة عن إدارة شؤون المرور والتراخيص

بوزارة الداخلية اليوم الإثنين ، أن الربع السنوي الثالث لسنة 2017 . م

سجل نسبة في الوفيات نتيجة السرعة وعدم احترام قواعد المرور، مشيرة إلى

أن هذه الفترة شهدت وقوع 1157 حادث سير ، أدّى إلى مقتل 496 شخصاً ، فيما

بلغت عدد حالات الإصابة البليغة 886 حالة ، وتضرر 1677 مركبة آلية .

وذكرت الإدارة في بياناتها ان حوادث المرور في الفترة نفسها فاقت

الالف حادث مسببة خسائر بلغت ستة ملايين دينار ليبي .

وعزت الادارة وقوع حوادث السير خلال هذه الفترة إلى الإفراط في

السرعة والتهور والسلوكات الخاطئة وعدم التقيد بقوانين واشارات المرور ،

والتجاوز الخاطئ على الطرق والسير في الاتجاه المعاكس ، بالإضافة إلى

الحديث بالهاتف النقال أثناء القيادة وهي ما تتسبب في وقوع حوادث مرورية

أليمة .



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