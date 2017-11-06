تجديد الثقة في عادل القريو رئيسا للاتحاد الليبي لبناء الاجسام .
الإثنين ، 06- 11- 2017 - 11:25:00
طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال )- جرت صباح اليوم الاثنين انتخابات
المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد لبناء الأجسام التي جرت بدار الفقيه حسن
بالمدينة القديمة بطرابلس .
وتم خلال هذه الانتخابات تجديد الثقة في " عادل القريو " رئيسا
للاتحاد الليبي لبناء الاجسام بنسبة تصويت 100 في المائة حيث تحصل على 29
صوتا من أصل 29 ناديا شاركوا في العملية الانتخابية وتغيبت 8 اندية عن
الحضور .
جرت الانتخابات بحضور السيد " عصمان القنين " مراقبا من اللجنة
الاولمبية الليبية ورئيس واعضاء لجنة الانتخاب برئاسة " الهمالي فتحي"
والمقرر " محمود الطويل " وعضوية " عبدالرؤوف الزويبطي " .
وسيضم المكتب التنفذي للاتحاد الليبي المنتخب الجديد " عادل القريو "
رئيسا ، و" طارق مخلوف " نائبا للرئيس ، و" أحمد سعيد العماري " امينا
عاما و" عادل البيباص " امينا للصندوق ، وعضوية " عادل الشناكيه " و"
صلاح الجمل " و" أحمد سوالم " و" إبراهيم جبريل " و" سمية أحمد المبروك "
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