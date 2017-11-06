تجديد الثقة في عادل القريو رئيسا للاتحاد الليبي لبناء الاجسام .





طرابلس 06 نوفمبر 2017 ( وال )- جرت صباح اليوم الاثنين انتخابات

المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد لبناء الأجسام التي جرت بدار الفقيه حسن

بالمدينة القديمة بطرابلس .

وتم خلال هذه الانتخابات تجديد الثقة في " عادل القريو " رئيسا

للاتحاد الليبي لبناء الاجسام بنسبة تصويت 100 في المائة حيث تحصل على 29

صوتا من أصل 29 ناديا شاركوا في العملية الانتخابية وتغيبت 8 اندية عن

الحضور .

جرت الانتخابات بحضور السيد " عصمان القنين " مراقبا من اللجنة

الاولمبية الليبية ورئيس واعضاء لجنة الانتخاب برئاسة " الهمالي فتحي"

والمقرر " محمود الطويل " وعضوية " عبدالرؤوف الزويبطي " .

وسيضم المكتب التنفذي للاتحاد الليبي المنتخب الجديد " عادل القريو "

رئيسا ، و" طارق مخلوف " نائبا للرئيس ، و" أحمد سعيد العماري " امينا

عاما و" عادل البيباص " امينا للصندوق ، وعضوية " عادل الشناكيه " و"

صلاح الجمل " و" أحمد سوالم " و" إبراهيم جبريل " و" سمية أحمد المبروك "

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